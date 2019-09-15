排球少女患急性肝衰竭　家屬冀有心人捐肝保命

熱愛打排球的20歲少女張寶琪，因急性肝衰竭留醫瑪麗醫院，情況嚴重，現處於昏迷狀態。醫生懷疑她長期服食止痛藥，肝臟中毒引致急性肝衰竭，情況危急需馬上換肝。家人表示，家屬的肝臟不符合病人需要，病人需要O血型人士捐贈肝臟，最遲今晚(15日)需要捐肝，救回她一命，呼籲自願捐肝者可到瑪麗醫院深切治療部E2病房11號床直接尋找醫護幫助，或聯絡家屬張先生： 90823086 。

寶琪爸爸張先生表示，女兒熱愛打排球，因弄傷肩膊，傷處不時復發痛楚，於是定時服食止痛藥。本月9日女兒出現作嘔、頭暈徵狀，2日後曾到私家醫生及私家醫院兩度求醫，但服藥後情況未好轉。直至上星期五(13日)寶琪入住聯合醫院，驗出肝臟嚴重衰竭，於是轉介瑪麗醫院等候換肝，並在醫護檢查期間發現她患有乙型肝炎，由於她服食的止痛藥物損害肝臟，誘發急性肝衰竭，現時屬首輪、緊急需換肝的病人。

寶琪媽媽張太表示，女兒性格開朗，對父母孝順，雖然中六已輟學，從事兼職工作，得知女兒立志想做翻譯工作，希望重拾書包再讀書，希望有心人伸出援手，予女兒一個希望。