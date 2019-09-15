修例風波：教師會聯會關注學生參與人鏈活動

在反修例爭議下，全港多區中學均有發起人鏈活動。多個教師協會表達關注，認為活動令家長感到憂慮，包括人鏈活動中出現的衝突情況，對學生的人身安全或造成嚴重威脅，呼籲家長須提醒子女注意自身安全，避免參與並遠離可能出現混亂和危險活動。

家庭與學校合作事宜委員會主席湯修齊及十二區家長教師會聯會，要求教育局、辦學團體及校董會保證學校環境必須是安全、和平、理性及寧靜，尊重任何人以和平、理性及合法的方式表達意見，但近日在部份校外人鏈活動的情況令家長憂慮，包括部份校外人鏈活動時出現衝突、傷人和高空擲物等事故，對學生的人身安全或造成嚴重威脅，且部份校外人鏈及叫口號活動的高分貝聲浪引起居民的關注，甚至造成滋擾，引起很多居民因而致電學校投訴，但校方無法直接影響校外人鏈活動的聲浪，這些情況會影響學校正常運作。

他們又呼籲，家長須提醒子女注意自身安全，避免參與並遠離可能出現混亂和危險活動，若發現附近環境有威脅和可能會發生衝突情況，要盡快離開有危險的現場，並希望家長能培育子女在校內校外無論進行任何活動，皆應懷著同理心為他人設想，不要對鄰近社區造成干擾，讓學校與社區能保持和諧共處，這也是學生應有的品德。