政Whats噏：何俊賢促黃偉綸搞好農業才收地

反修例爆發激烈衝突，有人解讀為香港深層次矛盾所致，其中一個死結係住屋問題，有政黨早前強烈要求政府用《收回土地條例》，盡快收回閒置嘅土地興建公屋，而前土地供應專責小組主席黃遠輝就認為可以考慮提高補償，收回發展商手上嘅農地，長遠有機會發展四百五十公頃土地發展。呢番言論即觸動立法會漁農界議員何俊賢（高佬賢）嘅神經，佢話曾不斷同發展局局長黃偉綸講過，若果唔搞好農業規劃而貿然收地，佢必定投反對票。

喺黃遠輝發表相關嘅言論後，高佬賢喺社交平台貼文，話佢講過好多次，唔係唔畀收，係要規劃好先收，事關農地係農業賴以為生嘅重要資源，部份地主囤地又唔租畀農民，政府農業政策又守舊無力，仲話最近活豬事件已突顯相關問題，若果仲唔研究有效政策同行業規劃，令地主有錯誤期望，只會令事件無法順利。

佢重申業界都同意發展，「但絕不可能無條件任你收，絕不能令行業受損，要成功的話，也要提出甚麼方案」。跟主仲hashtag「沒有錯的決定」、「只是做的人能力不足」。睇嚟係有所指喎。

我哋問高佬賢點解咁大反應？佢話唔係反對黃遠輝嘅想法，而係收地唔單止影響發展商，同時亦影響農戶，事實上，政府只要規劃好，好似搞一啲農業園咁，將分散嘅農戶集中起嚟，咁自然就可以釋放部份農地出嚟。

至於拉扯到活豬，佢話現時香港只剩低四十多個豬場牌照，有人仲想話收埋呢啲牌，而近期發生嘅非洲豬瘟事件，內地活豬停止供港，就只有本港嘅活豬供應，可見若果連呢啲豬場牌照都收埋，港人就冇豬肉食，連帶整個行業都玩完，所以香港必須要有農業先得。

被問及係佢所屬嘅政黨提出，要求政府用《收回土地條例》盡快收回閒置嘅土地嗰喎，佢就強調呢個係大方向，同佢所講嘅冇衝突矛盾，又話唔單止農業，就連停車場同棕地等，政府都要諗下點幫業界，絕對唔可以話收就收。佢話喺過去多年，曾經多次同黃偉綸講過，若果政府唔做好農業規劃，貿然收地，佢必定投反對票，因為對業界有太大嘅影響，絕對冇情講咁話。