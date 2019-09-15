修例風波：逾500醫護聯署　指五大訴求非整體意見

多間醫院近日有醫護人員舉行反修例集會，網傳沙田威爾斯親王醫院明日(16日)再有「和你拖」行動，惟另一群意見不同的醫療專業人士，近日實名聯署，聲明「五大訴求」並不代表醫療界整體意見，指出香港街頭借反修例為名的非法暴力有增無減，愈演愈烈，嚴重挑戰香港法治，公開呼籲大眾支持警隊依法執行職務，及對任何違法破壞行為堅決說不等，冀香港可盡快重回正軌，截至今日(15日)中午，已有逾500名醫療專業人員以個人名義參與。

根據該份「守護法治」醫療界實名聯署，他們指對近日社會亂局持續未平感悲痛，有見有同僚以醫療界名義公開支持多項訴求，包括放棄起訴因暴力行為而被捕的示威者，惟指該些訴求並不代表醫學界整體意見，冀藉聯署的公開信，「攜手急救這危病的香港，讓香港可回復和平、理性、非暴力及有法治的社會。」

公開信中又指，最近香港街頭借反修例為名的非法暴力有增無減，警察被妖魔化，市民亦被鼓動對政府、警察和公營機構，包括機場及地鐵產生不必要仇恨情緒，甚至引發年輕人對法治的藐視，「香港正面對法治沉淪的危病」，表明支持警隊依法執行職務、不應把政治帶入校園、不應美化甚或鼓吹暴力衝擊，及醫護對病人的醫治，不應因患者政見、職務或背景而有所不同。

記者接觸到其中一位醫生，確認有參與聯署，指早前有醫生在不同業界相關的WhatsApp群組中就近日事件交換意見，期間有人提出不若公開表達意見，因此有是次的實名聯署，最初參與的醫生有數十人，而截至今日中午，已有逾500名醫療專業人員以個人名義參與，當中較多為私家醫生，而他們不代表任何公立或私家醫院，又指計劃日內在報章登廣告發表意見。

另外，近日多間公立醫院均曾有醫護人員在醫院內發起集會，表達反對修例的意見以及抗議警察濫暴等，而有網民則再次發起明日下午在威爾斯醫院以「黑絲帶、黑口罩為記」，舉行「和你拖」行動。