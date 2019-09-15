修例風波：示威連連　機場8月客貨運量跌幅雙位數

反修訂《逃犯條例》風波重創本港旅遊業。機管局表示，上月大批示威者堵塞機場，令該月機場客貨運量均雙位數下跌，客流量按年暴跌逾12%，至不足六百萬人次，尤以內地、東南亞及台灣市場旅客最對香港卻步，航班升降量下跌3.5%；反修例風波加上中美貿易戰夾擊，上月空運貨量按年減少五萬噸，跌幅逾11%。

反修例陣營人士為求引起國際社會關注修訂《逃犯條例》引發的風波，上月在機場發起大型集會，後來更演變成阻礙旅客進入禁區，堵塞機場運作。其後，機管局取消大量航班升降，並申請禁制令阻止示威者繼續干擾機場運作。

機管局公布八月份航空交通量數據，顯示上月機場錄得客量為599.6萬人次，按年下跌12.4%，當中以來往內地、東南亞及台灣的客量跌幅最為明顯。同月航班升降量僅35,655班，按年減少3.5%，當中客運航班按年減少了一千二百一十六班，跌幅為百分之3.9%，而貨運航班亦減少28班，跌幅為0.6%。

貨運表現方面，上月機場客運貨量為三十八萬二千噸，減少了五萬噸，跌幅為11.5%。機管局指，受全球貿易環境不明朗，上月貨運量持續下跌，轉口及進口貨運量分別同比減少一成九及一成五。在主要貿易地區中，來往東南亞及中國內地的貨運量跌幅最為顯著。

機管局機場運行執行總監吳自淇表示，過去數月機場運作不時受到巨大挑戰，但有賴機場同業齊心合力，令機場維持正常運作，盡量將對旅客的影響減至最低。