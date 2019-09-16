修例風波：官媒發社評　稱香港利益分配有廣闊實踐空間

香港反對修訂《逃犯條例》風波未平息。內地官媒周一（15日）發社評文章，稱要維持香港社會和諧，須把各階層群體的共同利益「搞得超級強大」，又指香港要有面向底層民眾的真正公平，整個城市才不易出現各種撕裂；又表明香港在利益分配及文化多元化上，有廣闊實踐空間，只要政治安定，相關探索就可積極展開。

該篇名為《香港社會需營造更強大的共同利益》的社評提到，香港參加激進示威的人數明顯減少，但少數暴力示威者仍猖獗；由於香港局勢處在繼續惡化，並朝逐漸恢復秩序轉向的十字路口，持不同立場的人對立情況增多，反暴力聲音變得響亮；更直斥舉美國旗和英國旗的示威者肆無忌憚，「搞不清他們是『戀殖』還是要存心挑釁」。

社評強調，絕大多數港人決不希望「玉石俱焚」，香港長期亂下去，也不符合絕大多數市民利益，他們會更願意香港維持繁榮與穩定，「因為他們的利益已經與這座城市連接在了一起。」又稱即使持有美英加護照的香港居民，「對他們來說，在香港能夠享受的福利和自由是最多的，香港繼續好下去，比甚麼都強。」

社評認為，香港要以基本法為基礎，盡早安定下來，「這些年它折騰政治太多了，一些力量直接或間接圍繞『民主化』太較勁了，扭偏了香港政治的方向，搞了一些香港在任何國家治下都不可能實現的東西。」又重申香港是中國的香港，呼籲香港民眾「圍繞法治共處，依法處理利益糾紛。」