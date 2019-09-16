探射燈：喪𥄫跟蹤性騷擾　非禮強姦案狂飆

南亞兵團及假難民作惡多端，涉及非禮案件激增，女士人人自危！東網巡查多區，發現南亞人聚集地區元朗、尖沙咀、深水埗及土瓜灣，每逢傍晚南亞漢便開始出沒，在街上食煙飲酒外，更不時「𥄫女」及「撩女仔」，十分擾民。有土瓜灣夜冷店老闆娘大呻，3年來經常受南亞漢性騷擾，更曾險遭非禮，最後報警求助。有區議員直指，每月接獲逾3宗涉及女士被南亞漢騷擾或跟蹤的投訴，促請政府盡快設立禁閉營及退出《聯合國禁止酷刑公約》，徹底解決假難民禍港問題。

在土瓜灣啟明街經營夜冷店的翁小姐表示，自2016年起便經常遭南亞人性騷擾，最嚴重的時期，幾乎每天均有數名南亞漢到其店舖外流連。翁憶述，在其店外聚集的南亞人以巴基斯坦籍為主，除了大聲聊天外，更經常望入店內「觀察」她，「有時佢哋仲會行入去撩我，成日會講『靚女』、『結婚未』、『你男朋友咁老』、『我下面好大呀』之類嘅說話。」

翁認為南亞人舉動十分滋擾，不時與他們發生口角。去年曾有1名南亞漢在其店借故以手撞向她的身體，有非禮之嫌，翁馬上避開，惟該南亞漢仍然窮追猛打。最後翁在一時情急下，持刀欲嚇退該南亞漢，最終以報警收場，「佢哋真係好唔尊重女性，但係我又冇辦法，要繼續喺度搵食。依家間中都仲會被騷擾，自己都會盡量避開佢哋，佢哋嚟買嘢做完生意就算，唔會交流。我依家都收起晒舖頭外嘅櫈，廢事佢哋流連。」

東網記者日前在土瓜灣進行街頭訪問，有多名女士亦表示疑遭南亞漢非禮。蘇小姐指，「頭先行過有個南亞人同我單眼，我即刻避免同佢有眼神接觸，急急腳走咗。」而吳小姐亦指，曾在馬頭圍道被南亞漢故意用手撞，「撞完仲笑笑口，咁我即刻就急急腳跑，好彩冇撞到特別部位。」

南亞兵團涉及風化案時有發生，翻查紀錄，過去8個月至少有10宗女士疑遭南亞漢非禮的案件，平均每月發生1宗，其中2月內更接連發生3宗，情況猖獗。而於8月21日早上，1名持有香港身份證的35歲菲律賓女子，途經港鐵元朗站時，1名南亞漢突然從後撲出，向事主上下其手大肆非禮，事主被嚇至花容失色拚命反抗，掙脫後逃離現場，驚魂甫定後報警求助。警員接報趕至，向女事主了解案發經過，以及色狼的衣着特徵後，在現場一帶展開兜截，可惜最後沒有任何發現。

南亞淫狼不止非禮女士，更下毒手強姦，其中1宗轟動全城的案件發生在2017年。案底纍纍的巴基斯坦裔綜援漢在深水埗的大廈後樓梯，強姦1名居於上址的28歲女編劇，並奪去其手機。女事主其後更有嚴重創傷後遺症，被告最後被判囚6年半。

根據警方數字，去年因刑事罪行被捕的非華裔人士共有4021人，當中1150人持「行街紙」；今年頭6個月則有1624名非華裔人士被捕，當中396人持「行街紙」。至於去年因非禮被捕的非華裔人士共有87人，當中20人持「行街紙」，今年頭6個月則有37人被捕，4人持「行街紙」。去年亦有12名非華裔人士因強姦被捕，當中2人持「行街紙」；今年頭6個月則有1名非華裔人士被捕。

九龍城區議員林博指，土瓜灣啟明街、鴻福街一帶不時有南亞人聚集，不但經常叫囂，更會騷擾途人。他指，近半年接獲有關南亞人滋擾的投訴增加，每月至少接獲3宗涉及女士被南亞人騷擾的投訴，「曾經有1個24、25歲嘅女仔夜晚返屋企嗰陣，畀個南亞人跟蹤，佢一發現就即刻轉番出大街行，同埋打電話畀屋企人嚟接佢。」

林表示，有女街坊亦曾向他反映，該區的南亞人欠友善，更「望住啲女仔好耐」，擔心他們有所行動。他曾向警方反映情況，要求增派人手巡查，「不過同警方投訴完，情況會改善一排，隔一段時間又嚴重過，其實應該喺政策入手，設立禁閉營同埋退出《聯合國禁止酷刑公約》。」

立法會議員容海恩表示，政府應該積極考慮設立禁閉營，並訂立合理的禁閉時間，「除咗要有禁閉營，都要加快佢哋審批時間，唔係真係符合條件嘅，就盡快遣返，縮短佢哋停留喺香港嘅時間。」她又認為，港府應該加強宣傳，提升婦女保護自己的意識，亦應避免在深夜時分行經偏僻寧靜的街道，以避免發生意外。