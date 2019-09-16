政Whats噏：應對氣候變化　林超英倡撤人工島計劃

政府喺應付氣候變化做過啲乜嘢呢？天文台前台長林超英批評香港滯後於澳門同新加坡，強烈建議港府喺「基本工程儲備基金」賬內劃定最少五千億元為應對氣候變化所需工程嘅預備款項，並強烈建議擱置大嶼山東部海域的人工島計劃。

林超英尋日喺社交平台交代有關施政報告提出嘅建議，重點提到氣候變化帶嚟海平面上升，加上颱風帶嚟嘅風暴潮趨升，香港沿岸地區尤其係較舊市區嘅海堤不足以應付日後嘅海水暴漲，天文台對未來嘅高水位情況已有估算，佢認為政府應立即展開應對研究，擬定需要建設嘅擋潮工程並及早開工。佢話澳門嘅大型現代擋潮閘工程已有方案，目前正做環境影響評估，爭取明年下半年開工，香港已經滯後嘞！

為保障香港原有市區嘅氣候安全，佢認為政府應優先關注同預留公帑做相關工程，仲話被視為競對手嘅新加坡已宣布坡幣一千億元（約港幣五千七百億元）財政預算為應付氣候變化嘅工程用款。

佢又提及氣候變化正轉向氣候災難過渡，海水上升未來會急劇加速，喺呢個時候興建人工島，會增添本來唔存在嘅重大氣候風險，而人口數十萬至過百萬喺孤懸海外嘅人工島上，因大量出入嘅跨海交通會令加大二氧化碳排放量，有違巴黎協議下香港必須履行嘅長遠減碳目標，面對咁嚴重負面因子，佢強烈建議擱置大嶼山東部海域嘅人工島計劃。