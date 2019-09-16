開學兩周還在撲書　學生：令人崩潰

開學超過兩星期，書局仍有同學趁周末、周日撲書。（霍芊芊 攝）

開學逾兩周，仍有不少學生流連書局「撲教科書」，皆因書商出版慢、出貨少，故仍未買齊書。有學生指，因為書價飆升而選擇自行到書局買散裝書，但從8月下旬走訪逾5間書局至今都未買齊書，歎買書難、買書貴，但無奈「就算年年加價都要買」。

今年讀中6的庾同學說，教科書頻頻改版，書商出貨又慢，開學近一周後才開始供貨，致他早前誤買舊版書，被迫要開學後另行購買新版書。讀中4的何同學則形容「撲書」過程「令人崩潰」，她於兩個禮拜內跑遍5間書局，終在漢榮書局買齊書，何同學又指，今年升中4，所修的科目和每科所需教科書均增加，舉例英文科教科書由去年的3本增至6本，每本價格加價近一倍，但無奈「貴都要買」。

中4的劉同學昨日與爸爸到書局購買參考書，但逛了兩、三間書局後仍買不齊，笑說連參考書都缺貨。劉父指，不但教科書書價貴，連參考書都連年加價，書費開支不小。

讀中2的楊同學昨與媽媽到書局買教科書，楊同學指，打電話詢問過數間書局有否存貨都無功而還，現尚欠一本英文書，唯有過兩日再親臨書局碰碰運氣。

漢榮書局負責人石漢基解釋，書局供貨不足的原因主要有三個，出版社印刷遲、印刷量不足致要再印及書局減少訂貨量，惟他指今年未見印刷過遲情況。石又指，本港兩大主要教科書出版社的物流服務都外判予其他公司，令運貨時間增加，加劇缺貨問題。他補充，書價每年加幅為3個百分點，價錢如訂一年報紙，「其實合理」。石建議，家長可讓小朋友每日存10元，一年後便可用該筆積蓄買書，笑言更可培養小朋友的儲蓄習慣。