東方日報A1：示威者焚港鐵　攻政總　橫行霸道

港府無能，縱容示威者火燒港島！昨日銅鑼灣非法集會再度觸發大規模堵路行動，示威者火燒五星旗及寫有十一慶祝活動的橫額，又轉攻政府總部，不斷向內投擲數以十計的汽油彈。警方施放多枚催淚彈，再次出動水炮車噴射「顏色水」驅散，惹來示威者汽油彈還擊，上演「火燒水炮車」的一幕。警方改用傳統的「人肉防暴城牆」由西向東作驅散，示威者一邊向灣仔撤退，一邊到處縱火，沿途破壞港鐵站內設施及在多個站外燃燒雜物，入夜後示威者撤退至炮台山、北角一帶時，多次與一批中年男人發生激烈衝突，有社團人士一度亮刀，又有人在路面淋火水，多人受傷倒地，部分人更被打至暈倒街頭。

民陣原本計劃昨午三時由銅鑼灣東角道遊行至中環遮打花園，但不獲警方發出「不反對通知書」及上訴失敗後，網民以昨是「國際民主日」為由，號召市民按民陣原定路線參與非法遊行。至下午約二時，整條東角道已人頭湧湧，部分人手持美國旗及以「黃星紅底組成的納粹標語」現身。遊行隊伍約半小時後出發，隨即佔路向中環方向進發，一如以往兩個多月，政府應對無方，警方繼續任由示威者堵塞道路，鮮見警員的身影。

至下午四時，遊行隊伍由中環折返金鐘，並佔據夏慤道及上方的高架橋，未幾已有人分別在添美道及添華道向政總投擲汽油彈，令政總外多個水馬着火焚燒，警方即接連出示橙及黑旗警告不果後，隨即施放多枚催淚彈，惟示威者不但未有退後，反拾起地面的催淚彈擲向警方。

警方出動政總內戒備的水炮車，向橋上的示威者噴射藍色液體驅散，不少人被染成「藍人」。不過，示威者明顯不如以往般懼怕水炮車，先是後退又再上前聚集，並向水炮車投擲汽油彈，令水炮車車頂燃燒，水炮車只好暫時退回政總內。示威者得手後，再度向政總狂掟石塊及汽油彈及破壞附近港鐵建築物，令政總外處處火頭。

警方改變策略，先施放多枚催淚彈開路，再以數百防暴警築起人牆作驅趕，並由水炮車押後，終擊退示威者。示威者分別由灣仔皇后大道東及軒尼詩道向灣仔方向撤退，一路築路障及焚燒雜物，又在多個港鐵站縱火，令消防員要四出撲火，期間，警方在皇后大道東截查途人身份證及帶走多人。警方一直追捕示威者至北角一帶，沿途帶走多名人士，示威者至深夜仍未散去。

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