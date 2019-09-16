停車場多泊搵食車　議員促減租

運輸業也是重災區，有聲音要求房委會轄下停車場提供一定租金寬減。

房屋委員會按機制向商戶加租被轟不食人間煙火，終於要暫緩加租「補鑊」。有立法會議員直指，出現「逆市加租」暴露房委會的租金調整機制存在漏洞，採用滯後數據，以致未能反映實況，加上官僚作風只按機制辦事，未有審時度勢，認為當局應吸取教訓改善有關機制。他又希望房委會公布轄下停車場租金調整時，多考慮當前形勢提供租金寬減，避免再犯另一個錯誤。

反修例示威持續，零售業首當其衝，今年七月份零售銷貨值按年減少百分之十一點四，是近三年半以來最差，部分遊客區的零售店生意額更暴跌逾七成，亦拖累員工收入大減，加上外圍不利因素如中美貿易戰影響，預期零售業情況會持續惡化。因應未來經濟下行危機，政府八月中公布一系列「撐企業」減租措施。

惟房委會釐訂新租金時採用了滯後數據。房委會一般在租約完結前半年，已評估租金價錢，而這批商戶的租金，在修例事件引發連串示威前，房委會已就舖租進行評估，因此租金估算的數據滯後，而出現「逆市加租」情況。

房委會被轟「逆市加租」並非首次，於二○一六年外圍環境欠佳，全球經濟疲弱，內地增長放緩，香港經濟下滑，私樓樓價及租金、商舖租金均下跌，但房委會亦向其轄下六個工廠大廈租戶加租三至四成；公屋亦加租一成上限。

身兼立法會房屋事務委員會主席的房委會委員柯創盛直指，房委會租金調整機制存漏洞，評估採用滯後數據，往往未能反映當前實況，甚至出現「逆市加租」，亦反映當局觸覺不敏銳，未有審時度勢，只顧行政方針按機制辦事，認為當局應檢討相關機制加強彈性，在調整租金時應考慮社會經濟近況及客觀形勢。

柯又提到運輸業亦受反修例示威經常堵路影響，手停口停，而屋邨停車場泊有不少搵食車，希望房委會公布租金調整時有一定的租金減免。他同時希望領展及其拆售的物業，都可以履行企業社會責任，對商戶進行租金減免，共度時艱。