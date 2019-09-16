機制僵化　後知後覺　知衰跪低

反修訂《逃犯條例》引發的示威衝突愈演愈烈，令零售業大受打擊，營商環境急劇轉差，政府八月中公布一系列「撐企業」減租措施之際，房委會「逆市加租」，竟向續租商戶發出加租通知，引起商戶不滿，房署最終跪低暫緩加租。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者直指，香港民生經濟早已淪為政治犧牲品，未來經濟岌岌可危，批評房委會仍後知後覺「堅離地」，釐定租金無體察民情，漠視民間困苦，亦反映調整機制欠彈性與現況脫節。

財政司司長陳茂波八月十五日宣布，推出涉及一百九十一億元的「撐企業、保就業」一系列紓困措施，多個部門轄下商戶下月起享有為期半年、每月百分之五十的租金減免，而房委會亦宣布會推出相同的減租安排，讓轄下零售及工廠大廈單位租戶受惠。惟八月底數個房委會旗下商場的租戶，包括油麗商場、安達商場、彩德商場以及麗閣商場等，陸續收到房委會未來三年的租務合約通知，並指按照檢討租金水平的機制，加租一成至兩成不等，遭炮轟高官不食人間煙火，房委會最終「收回成命」暫緩加租，並指因應政府紓困措施，轄下個別零售及工廠單位租金檢討將延遲半年，待租金減免措施完結後才執行。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問三百八十六名十八歲或以上市民，結果顯示，對於有房委會續租商戶獲通知，按調整機制加租一至兩成，三成九受訪者直指逆市加租，不合時宜；三成一受訪者質疑與政府紓困措施相違背。

政府推出一系列撐企業減租措施之際，房委會照樣發出加租通知，五成三受訪者斥這反映當局無正視民間困苦；三成六直指政策混亂，部門如各有各做。

房委會最終暫緩加租，反映租金調整機制採用滯後數據釐定新租金，三成七受訪者認為調整機制存漏洞應檢討；三成五轟與現況脫節；兩成二批評當局後知後覺，堅離地。

科技園及數碼港因應經濟下行，下月起減租一半，對比房委會的租金調整機制，四成九受訪者認為，房委會租金釐定無體察民情；三成八轟房委會租金安排欠彈性；一成一認為減租能增加企業投資者留港信心。

示威拖累香港信貸評級，有廠家若結業恐賠上十年多年盈利，大部分受訪者對營商環境感到悲觀，四成三擔心雪上加霜，每況愈下；三成形容是進退兩難，一直「吊命」；一成六無奈指香港給外界印象一直變差。

每逢周未香港到處示威，店舖紛紛落閘，生意大減難以支付租金，五成四受訪者慨嘆民生經濟淪為政治犧牲品；兩成憂香港經濟岌岌可危；一成七轟政府無計可施，紓困措施作用不大。

綜觀情況，大部分受訪者批評房委會官僚僵化，租金調整機制本身存有漏洞，官員釐定租金時又欠彈性，無體恤民情，最終「跪低」收場，直指政府施政混亂無法平息民怨。