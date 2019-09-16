Dr.東：研急症室電子系統　顧問醫生膺醫管局優秀青年獎

醫院急症室工作尤如戰場打仗，每一刻都要爭分奪秒，若配套跟不上時代步伐，便會加重醫護人員負擔。有前線醫生構思了急症室電子系統(eAED)，統一病人病歷資料，加快急症室的分流，以電子化服務減少了醫護出錯或「走漏眼」機會，提出該系統的新界西醫院聯網急症科顧問醫生的雷俊達榮膺今年醫管局優秀青年獎得主。現時電子化的急症室服務已在天水圍、北大嶼山、律敦治醫院推行，未來幾年更計劃拓展至全港18間公院急症室，有助提升全港急症室的工作效率。

雷介紹，目前3間公立醫院運用的急症室電子系統，已經容納幾十萬的病人數據在內，若將來推廣至全港所有急症室，相信會有超過200多萬的病人數據量。他在2011年至2012年間開始構思急症室電子系統，在該系統下，醫護可將病人資料直接輸入電腦，減少手寫，亦毋須人手傳遞，提升資料傳送速度及準確度，醫生登入電腦更可即時查看病人過往的病歷紀錄。

現在該系統能夠察覺病人的維生指數，例如血壓、脈博、呼吸率等，若果出現異常便會在電腦中提醒醫護人員，從而對病人作出貼心照顧。從前的急症室工作效率較低，是因為醫護人員在使用手寫牌板，雷俊達解釋：「有時會睇唔明其他同事寫乜」，而且病人資料需要經人手傳遞，令工作流程十分緩慢，他以自己曾服務屯門醫院為例，每日大約有500名病人使用急症室服務，根本容不下「慢」的情況，偏偏病人資料傳遞過程還有機會遺失。

談到系統的未來發展，雷認為數據能改善急症室效率，改善病人分流作用，亦為人工智能科技發展提供貢獻。雖然該系統的數據現時尚未被數據實驗室採用，但他已經向醫管局「舉手」主動提供協助，相信這些數據能夠應用更廣。雷又希望未來能夠增加系統的透明度，讓病人清楚了解使用急症室服務的時間表，毋須常常詢問護士。

至於電子化系統會否導致個人資料容易外洩?雷認為毋須太擔心，因為醫管局對保護病人私隱有一套嚴格的政策，不會貿貿然取用病人資料，而且背後亦有專業的資訊科技團隊，監察該系統的正常運作，確保運作穩定性。

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