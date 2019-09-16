消委會：年金計劃回報差異大　外幣結算存匯率風險

香港人口老化，市面出現包括年金等各種保障退休生活的理財產品。消費者委員會檢視37個年金計劃，發現不同計劃在投保年齡、保費、年期及回報率等都存在明顯差異，全部計劃的保證回本期介乎5至26年不等，年金領取期更可由最短4年至長達終身。消委會指，部分年金的保費繳付期長達十多年，提早退保或終止計劃可能引致嚴重財務損失，如投保後1年便退保，個別「合資格延期年金」計劃的退保價值只佔已繳保費的14%，6個一般年金計劃的退保價值更低至0%，即會損失全部已繳保費。

消委會搜集並分析18間保險公司共37個年金計劃，包括12個為合資格延期年金，25個屬一般年金，其中合資格延期年金必須符合認證條件。調查發現，各年金計劃最低/最高投保年齡的差別很大，12個合資格延期年金中，5個計劃的投保年齡最低為18歲，而最高投保年齡則介乎50至75歲。25個一般年金計劃的投保年齡低至0歲(3個計劃)或出生後15日(11個計劃)，而上限則設於55至80歲不等。

調查的產品中，合資格延期年金的供款期一般為5年或10年，最長則可攤分15年。以5年繳付期的計劃為例，每年最低供款由3.6萬至9.8萬港元不等，即相差1.7倍。一般年金計劃的供款年期差異更大，部分計劃可選擇一次過付清供款，或設定2至62年供款期，亦有部分計劃的供款期以年齡計算，設定供款期至60或65歲。

合資格延期年金計劃的普遍年金期派發10至20年，1個計劃的年金期可派發至終身。一般年金的年金期則有較彈性的選擇，有2個的年金期至終身，11個計劃可派發至100歲或以上，最長的達130歲。

合資格延期年金計劃中，保證內部回報率(IRR)的差異介乎0.01%至3.05%不等，以香港過去10年平均通脹約為2%至4%計算，大部分計劃的保證內部回報率皆低於通脹。有6個計劃提供港元、美元或人民幣作保單貨幣選擇，以供款5年及20年年金期計劃比較，港元保單的保證內部回報率由最低0.62%至最高1.3%，美元保單則由0.62%至2.72%，消委會提醒以外幣結算的年金存在匯率風險，或會影響最終回報。

消委會提醒，年金普遍為分紅保險產品，分紅多少受多種因數影響及由保險公司全權釐 定，消費者應盡量選擇有較高「保證」回報的產品。工作不太穩定或收入相對浮動的投保人士，可考慮投保提供保費假期或延繳保費安排的年金計劃。

消委會總幹事黃鳳嫻指，消委會今年1月至8月收到有關年金投訴有2宗，其中一宗是銀行與顧客說明不清，讓顧客誤以為是定期，而另一宗投訴是有關不滿實際回報。黃指年金產品的非保證回報變化可以很大，容易會有落差，消費者需小心選擇。