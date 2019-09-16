消委會：中小學書價升幅高過通脹　中四級最貴6143元

每到新學年，家長們都要花費數千元為子女購買新書，非常「肉赤」。消委會公布2019/2020學年中小學購書費調查結果，發現中小學平均書價均按年上升，小學較去年升3.7%，中學則升2.7%，增幅高於同期通脹2.6%。當中小六及中五的購書費升幅最顯著，分別高達4.2%及4.6%。

消委會分析101間中小學新學年書單費用，在小學班級中，小一的平均書費最低，為2660港元，小五為最高，達2971港元，各級平均升幅由3.3%至4.2%。而中學各級的平均購書費升幅由0.3%至4.6%不等，中四書費最高，達3355港元，中六最低，只需895港元，主要原因是學生已在中四時已預先購買高中課本。

調查亦比較同一級別的購書費，於不同學校中的差別。以中四為例，最高購書費高達6143港元，與最低的1218港元相差逾4倍。至於小學方面，一年級的最高購書費為3443港元，與最低的1050港元相差超過2倍。

另外，是次調查亦發現使用資訊科技教學為大勢所趨，50%回覆小學有使用電子教科書，較去年38%大幅增加。但中學的電子課本使用率明顯低於小學，只有僅逾半成採用。