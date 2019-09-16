消委會：4大超市刪除價扮減價　惠康Market Place最離譜

超級市場「超抵價」真係抵？「刪除價」就是原價？市民去超市購物經常見到「減價」，「特價」，「優惠價」等標榜優惠方式發售貨品。消委會今年4月1日至30日，以及6月17日至7月16日檢視4間連鎖超市的42款貨品，發現有超市近9成貨品會標示「刪除價」和真實售價，市民自然會覺得用線刪去的價格就為「原價」。但消委會指，超市減價以此方式標價有含糊和誤導情況，可能觸犯《商品說明條例》，亦令消費者未能獲取正確資訊。

調查檢視4間連鎖超市合共16間分店中42款貨品的每日價格，如食品，飲料，個人護理用品和清潔用品等。消委會發現超市普遍以價格比較方式來凸顯價差，營造減價促銷效果。其中常見價錢牌上通常同時標示兩組數字，數值較高的一組會用線刪去，即為刪除價，而另一組則為出售價。

最高比率是「惠康」及「Market Place by Jasons」，分別有37款及38款以標示「刪除價」方式提示價格優惠，比例約90%，「百佳」在23款貨品作出價格比較標示，「AEON」則有20款。

調查又反映逾7成(32款)減價貨品在過去30日內，從未以「刪除價」發售。Market Place by Jasons及惠康情況最嚴重，有38款及37款「優惠」貨品中，有多達32及31款(即逾8成)出現有關情況。其中1款12罐裝的汽水為例，該2間超市的「刪除價」為94.8港元，其後提升至99.9港元，惟貨品於調查期間從未以「刪除價」發售，售價一直維持在37.9港元至42.9港元之間。另一例子同為該2間超市的1款6包裝豆奶，「刪除價」標示為28.7港元，但於調查期間一直維持18.5港元；而網上價格最高亦只售19.9港元。

此外，價錢牌方面，惠康會將所有相關貨品標示為特價；Market Place by Jasons同樣將所有有關貨品標示「Hot Buy優惠推介」；AEON及百佳則會將部分貨品標示「SALE」、「Great Offer」。

根據《商品說明條例》的執法指引，商戶應明確標明「刪除價」的定義，若是指「原價」，就需於一段合理的期間內應用該「刪除價」出售貨品，但指引未有為「合理期間」訂明準則。

另外，雖然香港對貨品以非原價作為刪除方式標示，目前未有檢控個案，但海關曾處理一宗個案。消委會指，某公司通過團購網站以每包「團購價$168」售米，並表示每包米原價260港元，推廣折扣為六五折，誤導消費者相信每包米「團購價$168」是真正的優惠價，但該公司從未以每包260港元的價錢出售該產品，觸犯《商品說明條例》，及後該公司承諾2年內不會作出該類行為而未被檢控。

消委會於2014年已發現業界採用標價不清的促銷手法，但事隔5年後問題依舊。消委會建議執法部門參考海外例子，提供更清晰、具體執法指引，讓商戶作出價格比較時有所依據。