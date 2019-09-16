消委會：15款枕頭承托耐用度參差　最貴功效最差

都市人生活繁忙，人人都想「安枕」無憂，故枕頭直接影響睡眠質素，但原來價錢貴不一定好。消委會測試15款枕頭，發現樣本的承托力及耐用程度均非常參差，測試中最昂貴的記憶棉枕頭樣本(Tempur健康弧度枕)，在耐用程度及側臥承托高度的評分，均為同類樣本中最低，總評僅得3分；而7款同獲最高分、即總評達4分的樣本，售價差距達6倍半，價錢最低的蓓莎只售145港元。

消委會測試15款枕頭樣本，當中6款為聚酯纖維，6款為記憶棉，3款為乳膠，售價由139港元至1558港元，高低相差逾10倍，而同一枕芯物料枕頭，以記憶棉樣本間的價格差距最大，售價由200港元至1558港元不等，相差接近7倍；而聚酯纖維樣本平均價格約200港元，相對廉宜。

15款樣本由歐洲一所對人類學及人體功效學有豐富測試經驗的實驗室，根據亞洲男女的身形特徵，包括身高，體重，同肩膊闊度等資料，安排一男一女測試樣本的承托表現，另外，測試項目亦包括耐用程度，使用舒適程度，及檢測枕袋的纖維成分。各樣本的總評分由2.5分至4分不等，7款同獲4分的樣本，價格可相差6倍半，售價由145港元至1100港元不等，包括全數3款乳膠，2款聚酯纖維及2款記憶棉樣本。

至於耐用程度方面，會測試樣本在儀器施壓後的高度，硬度及模擬使用若干年後的變化，結果同樣參差，有7款樣本在個別測試項目表現未如理想，僅獲1分，包括5款聚酯纖維及2款記憶棉枕頭樣本，其中1款記憶棉樣本於耐用測試後外觀未能回復原狀，並留有明顯壓痕。而全數3款乳膠樣本的表現較佳而獲5分。

另外，消委會發現有1款乳膠樣本標示使用100％有機棉，但枕袋檢出聚酯纖維和棉，與聲稱不相符，相關資料已交予海關跟進。