逾4000人接受心房顫動篩查　發現151名疑似患者

全港有約7萬名心房顫動患者，其心臟不能正常跳動輸送血液，令積聚在心房中的血液形成血塊，當血塊在血管中流動或會進入大腦，如同計時炸彈，導致缺血性中風。香港心血管疾病防治協會自5月起，推行全港首個流動式免費心房顫動篩查計劃，已為4000多人提供一條龍免費檢查及診症，並發現151人疑患有心房顫動。

協會透過長者中心外展服務及流動車方式，到全港各區為65歲以上長者或高風險人士，包括患有糖尿病、高血壓、中風等人免費提供心房顫動檢查。該會會資助初步檢查、專科醫生診症、心臟檢查及跟進的所有費用，原定約需9000至1萬港元，預計可惠及5000人。經初步檢查發現有151人經電子血壓計檢查後，顯示有可能患有心房顫動，當中未有服用相關藥物的79人，獲進一步接受移動心電圖檢查，有48人須轉介心臟科專科跟進。

80歲的黃伯約7年前曾輕微中風，家人隨即將他送院，惟上月參與計劃始知自己確診心房顫動。他指，一直不知道中風與心房顫動有關，對此感到驚訝，認為計劃可提高大眾對相關疾病的關注，預防中風。

該會會長、心臟科專科醫生陳柏羲指，心房顫動患者的中風風險較非患者高達5倍，影響甚遠，建議政府在公立醫院、街市、社區中心等設相關篩查計劃，協助更多市民及早預防。流動車將於本月22及29日分別到香港仔南寧街及小西灣泳池提供服務。