3男涉串謀毀輕鐵站設施　申保獲批需守宵禁令

警方日前在屯門截查一輛私家車拘捕3名男子，並在車Cam揭發他們當晚曾商討破壞輕鐵站設施，遂控告他們一項串謀損壞財物罪，3人先後被帶往粉嶺法院應訊，被裁判官下令還押。3名被告李鈞浩(24歲，開設眼鏡舖)，張溱煒(24歲，任網球教練)及李懷恩(23歲，任市場行政人員)今(16日)向高院申請保釋，最終均獲法官批准。

法官下令3人均以2萬港元現金保釋及由家人作2萬港元人事擔保，並需交出旅遊證件，保釋期間不得離港並需居於報稱地址。3人亦需每天往警署報到，並遵守宵禁令。另外3人亦需遵守禁足令，不得到任何輕鐵站及港鐵站範圍。法官又表明，3人如違反任何保釋條件，應知道法庭不會再給予他們保釋，並着他們好自為之。

控罪指，3名被告今年9月5日在屯門青山魚類批發市場外，與其他在逃人士無合法辯解而有意圖損壞屬於香港鐵路有限公司的財產，即輕鐵站的出入閘感應器、售票機、閉路電視鏡頭。控方指，當日凌晨警方在湖山路截查一輛可疑私家車，搜出錘、螺絲批和面罩等物品，以及印有警務人員資料的「街招」。警方翻查行車紀錄儀片段，發現3男1女曾計劃破壞輕鐵車站的讀卡機和閉路電視，又曾討論繞路避開閉路電視監察。