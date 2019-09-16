修例風波：指街頭民鬥執法偏頗　泛民斥警方鼓勵私了

香港因反對修訂《逃犯條例》而引發的大型示威浪潮已逾3個月，昨日(15日)北角及炮台山一帶更演變成多場民鬥，而警方執法尺度再惹爭議。民主派立法會議員今日(16日)召開記者會，批評警方偏頗，變相鼓勵市民「私了」、自衞，摧毀警隊所餘無幾的聲譽。

議員林卓廷指出，昨有疑似警隊支持者持械襲擊市民，手持菜刀及火水，但警方拘捕時竟沒有用上手銬，更將屬警隊裝備的盾牌讓其遮掩面容，直言手法與對待示威者截然不同，批評警方全心包庇持械兇徒。林認為，警隊極之偏頗的辦案方式，會向市民及國際傳遞只會拘捕年輕人的訊息，而支持警隊人士卻會有免死金牌，認為警方做法鼓勵市民自衞及私了，只會令衝突愈演愈烈、私了變得普遍，強調政府一味縱容警隊濫暴，暴力衝突只會不斷升級。

本身為醫生的議員郭家麒指出，警方拘捕時將示威者的面部磨地至血肉模糊，做法是要對示威者「攞命」，因為地上有細菌，而且示威者會因而毀容，面上留有永久記號，直指警方做法賤格，是絕對私刑。郭又認為，現時正式落案只為少數，質疑警方非為拘捕，而是要將示威者「打到半死」，直斥行徑非警察所為，而是儒夫和打手的行為。

早前涉嫌阻差辦公而被捕的議員譚文豪重申，立法會議員有監察政府、向政府提出質詢的法定地位，警務處為政府部門，質疑為何不能夠受到議員監察。他又批評警隊不斷散播仇恨，過往稱呼示威者為「曱甴」，又視議員為打擊對象，只要議員現身、未有發聲，都會遭到警員惡言對待。