教大生索港鐵831天眼片　官另定日期頒指示

教育大學學生會臨時行政委員會會長梁耀霆上周入稟高院，要求港鐵公司向他提供今年8月31日晚至9月1日凌晨，太子站及荔枝角站的閉路電視片段。案件今早(16日)於原訟庭進行指示聆訊，法官聽取梁與港鐵雙方陳詞後，決定另定日期頒發指示。

申請人梁耀霆一方除要求港鐵提供影片，亦請求法院頒發臨時命令，禁止港鐵銷毀、刪減涉事影片。今天雙方的主要爭拗，均集中在應否頒發有關臨時命令。港鐵一方表示，申請人在本月9日入稟興訟，但其實港鐵在8日已經公開表明，相關片段會保存3年，並在10日再次重申會保存影片，不會將之銷毀。港鐵方面因此認為，法官在決定是否頒令時應考慮到此點。

申請人一方就解釋，他早已計劃好在上星期離開香港，至月底才回來，因此他在遭遇831事件後，便立刻準備提出訴訟，並在上周一(9日)正式入稟，不知道港鐵在前一天(8日)開記招及作出保存影片3年的陳述。申請人認為甚麼片段應該保存、或甚麼片段與他日後可能提出的訴訟有關，並不應由港鐵決定。申請人因此堅持仍有需要頒布保留片段的臨時命令。