澳洲休旅車自駕遊撞旅巴　澳門居民2死1重傷

澳洲西澳省珀斯旅遊熱點南邦國家公園周日（15日）發生致命車禍，3名澳門女遊客駕駛休旅車自駕遊期間，在一條沿海公路與一輛載有34人的旅遊巴士相撞，休旅車上女子2死1危殆，部分旅巴乘客受輕傷。事發路段為交通黑點，去年12月1宗多車相撞事故，造成兩名華客身亡。

事發於國家公園內的印度洋大道（Indian Ocean Drive），該處風景優美、能飽覽印度洋美景，也是參觀一個天然岩層景點的必經之路，故吸引不少旅客自駕遊。在案發當日下午2時許，涉事澳門女遊客駕駛休旅車，由尖峰石林大道（Pinnacle Drive）交叉路口轉入印度洋大道時，與一輛由杰拉爾頓駛往珀斯的旅巴相撞。

休旅車被撞後翻轉、四輪朝天，救援人員到場證實24歲女司機當場身亡，車上兩名年約20多歲的乘客被困車內，動彈不得。她們被救出後由直升機送院，其中一人傷重不治，另一人情況危急，仍在搶救中。至於涉事旅巴，有部分乘客受輕傷及受驚，經救護人員即場治理後已無大礙。

中國駐珀斯總領館已聯絡死者家屬，並派人到醫院探望傷者。澳門旅遊危機處理辦公室已接到家屬求助，正與中國外交部駐澳特派員公署聯繫，提供適當協助。

警方發言人形容：「這是一場悲慘的可怕事故，我們正調查車禍原因，將盡快通知死者家屬善後並提供協助。」涉事路段自2010年啟用後已發生多宗嚴重車禍，屬交通黑點。當地政府於2017年着手對道路進行安全審查，並撥出700萬澳元（約3760萬港元）經費進行改善，部分工程去年四月已開始；當局又將涉事路段的限速降低，但仍不斷有交通事故。