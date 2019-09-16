房委會擬定期查核　盡早抽走公屋長龍水分

公屋輪候平均時間長達5.4年，消息指，房委會計劃為一般家庭申請引入定期查核機制，建議對一般申請以隨機抽取的方式每年進行查核，目標申請者是已輪候公屋超過2.5年，而在1年内未到達詳細資格審查階段的人士，以盡早篩走不合資格的申請人，剔走多餘「水分」。至於「高齡單身人士」優先配屋計劃及「共享頤年」優先配屋計劃的申請者可獲豁免。

消息指，有關查核建議隨機抽選5%至10%的目標申請者，要求申報是否仍然符合申請公屋的資格，他們無須提交證明文件。另建議隨機抽選若干比例，向已申報符合申請公屋資格的目標申請者，並要求他們提交證明文件，以供查核。房委會資助房屋小組委員會周五(20日)將討論。

消息人士指，查核機制將與「配額及計分制」下的查核程序相若，第一階段會郵遞發信給所有目標申請者，要求申報是否符合申請公屋資格，或按意願撤銷申請。第二階段是按電腦隨機方式抽選申請者，邀請他們提交證明文件，以進行文件查核，如資料有可疑，將會獲邀出席詳細審查會面。申請者若然未有交回申報表、所需文件，或不符合現行申請資格，其申請將被取消。