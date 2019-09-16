涉隔內褲摸女途人私處　影評人「皮亞」非禮罪脫

筆名「皮亞」的著名影評人林震宇，去年6月涉嫌在街頭伸手入一名女途人的裙內，隔着內褲摸她的私處。林否認一項非禮罪，案件早前經審訊後，他今午(16日)被裁定罪名不成立。

裁判官指，控方傳召的兩名證人，即女事主X及目擊事件的男途人，他們證供均清晰堅定，接受辯方盤問下未有動搖。然而他們的證供出現數處嚴重分歧，例如談及事發位置時，X稱是在尖沙咀永利大廈地下的走廊位置，男途人卻稱是永利大廈外金巴利道的行人路。至於X被摸的位置，X稱是她大腿內側近前方的私處位置，男途人卻稱是X的右臀部。

此外X稱她被非禮後，捉住被告的衣袖並回望被告，此時她跟被告無對話；男途人卻稱X當時轉身後曾質問被告：「喂！你做乜嘢！」裁判官基於兩名證人的證供出現嚴重且不能磨滅的分歧，疑點利益歸於被告，遂判他罪名不成立。

林在庭外表示，希望事情告一段落，讓他繼續專注電影及文化工作。由於他對法律零認識，他信賴法律團隊的意見，決定不向控方追討訟費。他不評論事件起因及當事人的動機，只說對今次官司「唔擔心就假，但依家完咗就開心」。