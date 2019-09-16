修例風波：警3天拘89人　示威者向政總擲80汽油彈

修例風波下暴力衝擊不斷，警方今(16日)表示，過去3日共拘捕89人，包括上周五(13日)拘捕10人、上周六(14日)拘捕24人及昨日(15日)拘捕55人，年齡由13至67歲，分別涉及非法集結、藏有攻擊性武器、盜竊、襲警及縱火等罪行。截止目前為止共1453人被拘，年齡介乎12至72歲。警方昨日使用32枚催淚彈、11發橡膠子彈及12發海綿彈。過去周末共9名警員受傷。

警察公共關係科總警司謝振中表示，示威者暴力不斷升級，昨日單在政總一帶，已投擲80枚汽油彈，水炮車亦着火，亦有暴徒被擲中，燒傷手及背部。昨午有20人在告士打道向2名交通警投擲3枚汽油彈，警員拔槍戒備，批評示威者向橋上記者投擲汽油彈，行為令人心寒。

至於昨晚北角有多場兩派人士毆鬥，警共拘捕29人，包括手握摺櫈的男子，至於襲擊記者的2人亦被捕。謝批評濫用私刑行為愈演愈烈，多人被毆打受傷，嚴厲譴責任何暴力行為，斥暴力示威者不要將任何行為合理化。他提到周末有多宗示威者搶犯情況，警方執法受阻礙。

警察公共關係科高級警司(媒體聯絡及傳訊)江永祥澄清，網上流傳淘大花園出現一名紋身及持伸縮警棍的男子照片，他並非警務人員，所持伸縮棍非警隊所有，網上指控失實。

被問到有兩名便衣人員周六在樂華邨巴士站制服兩名男子，江表示該兩人為正當值的刑偵人員，當日看到該兩疑人在商場參與激烈場面後離開，警員憂慮在現場拘捕會引起混亂，故一直尾隨，至他們在樂華邨落巴士上前拘捕。對於該兩名警員被指沒有出示委任證，江反指現時「拉人唔係容易」，大部分人士反抗，重申在危急情況下未必容許展示，當時其中一名警員有出示委任證。

一名浸大學生記者因藏有餐刀被捕，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華指，該學生被搜出9吋長小刀，十分尖銳，警員因而拘捕。