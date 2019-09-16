華為IFA新發布　Kirin 990旗艦5G處理器

科技界其中一個全球大型展覽德國柏林國際消費電子產品展（IFA）於本月6日正式舉行，而華為亦同時舉行以「Rethink Evolution」為主題的發布會，並推出一系列新作。今年的重頭戲是新一代旗艦處理器Kirin 990系列，包括Kirin 990及Kirin 990 5G。Kirin 990採用兩個大核、兩個中核、四個細核的三層能效架構，GPU搭載16-Core Mali-G76，加上全新Smart Cache智能分流，有效降低功耗。此外，Kirin 990 5G支援Kirin Gaming+ 2.0，令打機體驗更好。

Kirin 990 5G是華為推出的全球首款旗艦5G處理器，同時是業內最細的5G手機芯片方案，採用7nm+EUV工藝製程，並將5G Modem集成到處理器。至於近年大受讚賞的拍攝功能，Kirin 990 5G採用全新ISP 5.0，於處理器加入Block-Matching and 3D filtering單反級硬件降噪技術，提升低光拍攝效果；加上採用雙域視頻降噪技術，令影片雜訊更少。本月19日發布的HUAWEI Mate 30系列，將會是首部採用Kirin 990處理器的手機。

手機方面，廠商就為另一旗艦機HUAWEI P30 Pro推出新色，兩款新色分別是墨玉藍（Mystic Blue）及嫣紫色（Misty Lavender），機背上半部沿用納米鍍膜技術上，而下半部則改用霧面蝕砂處理，營造出雙色效果，相當特別。此外，HUAWEI P30 Pro將於夜景模式中加入人像超級夜景，亦為AI視訊短片升級，拍攝更多玩法。

至於配件則有FreeBuds 3真無線耳機及WiFi Q2 Pro路由器。FreeBuds 3內置全新Kirin A1晶片，減低時延，打機、聽歌同步率更高。耳機內置14mm單元，音質有保證，而且是全球首款支援主動降噪的開放式耳機，加上專利的咪高峰設計，就算邊踩單車邊通話依然清晰。WiFi Q2 Pro專用大面積環境而設，分子、母路由器，一個母路由器可以支援最多15個子路由器。特別支援PLC Turbo（Power LineConnection）技術，令路由器之間都可以輕鬆配對連接；加上所有路由器都用上同一無線網絡名稱，令手機等裝置可因應網絡強弱而自動切換接收，保持上網速度。