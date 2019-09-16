男警涉呃女網友貸款購名錶　被控欺詐妨礙司法公正4罪

男警透過流動電話交友應用程式認識一名女子，涉嫌欺詐她共9.55萬港元的貸款及購買值逾6.2萬港元的名貴手錶，並妨礙司法公正，要求女子不要再跟進她向廉署對他作出的投訴。該男警被控3項欺詐及1項妨礙司法公正，已獲准保釋，周三(18日)在西九龍法院答辯。

廉署指，25歲被告張永亭案發時任職警員，2015年6月透過流動電話交友應用程式認識了一名女子。其中兩項欺詐控罪指他涉嫌於2015年7月18日至2016年12月10日期間，向該女子虛假地表示自己急需籌錢以償還按揭及汽車貸款；及就自己腦內有血塊籌措醫藥費。被告涉意圖詐騙而誘使她向其提供20筆合共9.55萬港元的貸款。

另一項欺詐控罪指被告涉嫌於或約於2017年3月17日，向她虛假地表示自己已向警務處辭職，並轉任倫敦金交易銷售員。廉署指，被告訛稱因工作關係而需要購買及穿戴一隻名貴手錶；及若該女子替他購買該手錶，他會每月向她償還2000或3000港元。被告涉意圖詐騙而誘使她替其付款購買一隻價值逾6.2萬港元的手錶。

餘下一項控罪指被告涉嫌於去年7月26日，意圖妨礙司法公正而作出有妨礙司法公正傾向的作為。被告涉嫌曾致電該女子，要求及誘使她不再跟進向廉署投訴的欺詐指控。