《台壹》批法官離譜捱告　台最高法院判賠9萬港元

台灣的《壹週刊》（下稱《台壹》）2015年有報道稱，台中地院蔡姓法官承審一宗恐嚇官司判處無罪，又批蔡的判決「離譜、罕見、最扯」、是「離譜法官」，蔡憤而提告求償。高等法院二審認定《台壹》記者未合理查證、報道錯誤，侵害蔡的名譽權，今年6月判壹傳媒與撰稿記者，須連帶賠償35萬元（新台幣‧下同，約9萬港元），並登道歉聲明；最高法院周一（16日）駁回上訴，全案確定。

判決書指，蔡姓法官提告主張，2013年間承審廖姓男子控告3名女兒恐嚇、公然侮辱罪，2014年10月30日全案判決無罪確定；2015年4月，《台壹》以「入贅老父遭兒女逼產差點吃誣告官司」為題，在網上發新聞報道，指蔡的判決「離譜、罕見、最扯、大逆轉」，並評論蔡是「離譜法官」。

蔡不滿《台壹》報道不實，誘使網民以不堪文字辱罵，訴請壹週刊母公司壹傳媒及林姓撰文記者、陳姓主管，連帶賠償50萬元（約12.9萬港元），並作道歉等。據悉，案件一審經士院判蔡敗訴；但二審認為，林姓記者只憑廖父一面說詞，未向廖的3名女兒查證，未善盡平衡報道，該報道與評論足以使讀者認為蔡姓法官的判決荒謬，侵害蔡的名譽權，遂改判壹傳媒等人賠償蔡35萬元，並刊登道歉聲明。