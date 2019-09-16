日籍男涉姦醉娃　事主供稱案發時無應允性交

女侍應與同事慶祝24歲生日後再到酒吧盡興，喝醉至意識模糊後被同事送上小巴，其後被坐在她身旁的男乘客揹起，把她帶到旺角一個單位內強姦她。涉案34歲日本籍男子貝瀨裕紀否認強姦罪，案件今(16日)在高院續審。

女事主X出庭作供，透露去年8月5日凌晨約2時，她跟兩名同事前往蘭桂坊一間酒吧繼續喝，直到她醉倒後同事帶她去搭小巴，之後便發生有人將她帶到家中強姦的事，她強調並無應允跟任何人性交。

辯方律師盤問時則向X指出她其實根本沒醉倒，她上車後還跟同事揮手說再見。X強調她記不起是怎樣離開酒吧，只記得她上車後坐在窗邊，而被告跟同事說了兩句後，便上車坐在她身旁，跟着她便睡着了。

律師又指在車程中她不斷挨到被告身上，被告反覆將她推開。到站後她不能動彈，被告便自告奮勇揹她下車，還幫她付車費。律師並指是X問被告是否住在附近，還跟他返家，最後在床上主動拉被告的手去她的短褲的拉鏈處。X否認，指自己有男友絕不會這樣做，何況當天是她的生日又怎會這樣做，她說時情況激動，法庭提早休庭明天(17日)再續。