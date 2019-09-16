無業男涉新城市廣場衝突　控方質疑被告曾違宵禁令

今年7月14日沙田反修訂《逃犯條例》遊行完結後，警方與示威者在新城市廣場爆發衝突，期間有多人受傷。警方事後拘捕23歲無業男子梁柏添，控以2項意圖造成身體嚴重傷害而傷人罪及2項非法集結罪。控方今(16日)申請案件押後10月28日再訊，等諮詢法律意見後再訊。

辯方則申請更改宵禁時間，指被告上次提堂後，遭到民建聯及立法會議員蔣麗芸在社交媒體發假新聞抹黑，以致被前僱主解僱，被告新的工作需要工作至夜深，希望可將宵禁時間由深夜12時30分延至凌晨2時30分，另因被告將開始兼讀毅進課程，為遷就上課時間，也希望宵禁時間提早2小時結束；而裁判官表示，晚上12時30分已極遲，最後反而要求他晚上12時開始宵禁令，但批准結束時間由原本的早上8時30分提早至6時30分，其他保釋條件不變。

另外，控方又向法庭展示多幅電視直播截圖，包括9月4日晚上近11時港鐵寶林站示威，以及被告於9月5日和6日凌晨1時在住所大廈電梯的閉路電視截圖，顯示被告曾出現於示威活動，閉路電視時間更顯示被告疑違反宵禁令，但控方暫未就此作出任何申請，只要求法庭記錄在案。