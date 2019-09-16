殯儀業中年漢涉姦16歲親女　事主一度飲泣拒作供

現年46歲的殯儀從業員被指自其女兒16歲開始性侵犯她，強姦她前表示「因為媽咪老喇」，事後又指如果她懷孕會帶她墮胎，她被性侵3年間拒絕報警，直至去年才被勸服報警。該男子否認1項強姦、1項意圖強姦及5項非禮等7項控罪，案件今(16日)於高院續審，事主X透過法庭視像系統作供。

當X開始說及案發經過時突然哭着表示「唔想講」，法官即稱「如唔講就無從知道發生乜事，無法處理你心中悲傷的事」，又指「世上只有你知道發生乜事，如果有人叫你唔好講或有人威脅你，法律上係唔可以咁做，法庭會有適當措施，唔使驚有人報仇」，並給予時間X休息。休息過後，X表示可繼續作供。

X先述說最後一次被非禮，在去年9月11日她坐在客廳，被告突然走近她稱「你幫吓我啦」，X意會到是要替被告手淫，因之前被告有同樣要求。其後被告又扯着她的衣服隔衣摸胸，又以下體磨她的背脊。她當時感覺「很躁」及很反感，大叫「走開」，父親走開，X把事件告訴老師及胞姐，兩日後報警。

X又憶述首次遭父性侵是2015年6月，她在房間溫書趴在書枱上，突有人撫摸她兩邊乳房，她見是父親。她詢問何解，父稱「因為媽咪依家已經老啦！」並撫摸她的大腿。及後父親又說「可唔可以畀我入」，並脫下自己及她的褲子強行與她性交。X想起身並大叫很痛，惟父親沒有理會，及後胞姐按門鐘，父親遂穿回褲子開門。

X稱當時她沒有告訴胞姐，因覺得她不會相信，指「自己都唔敢相信件事發生咗」，又怕胞姐知道後會有非她預期的反應。