菲傭越洋追8.5萬元　前僱主稱女兒曾遭指插下體

一名已返回菲律賓的外傭，早前向前僱主追討8.5萬多港元賠償，獲勞資審裁處批准以視像會議形式越洋作供，成首宗外傭獲批准視像作供的申索案件。案件今(16日)在西九龍裁判法院審訊，女僱主指控外傭嚴重的過失，如在洗髮精「加料」令她使用後頭皮發痛、手指插她的幼女陰部等。

原吿人Mallorca Joenalyn Domingo在2016年6月10日至9月22日期間，以月薪4210港元，受聘於被告人吳美宣(譯音)為其家傭。外傭於9月22日被即時解僱，向僱主追討賠償，其中一項為「損害」，金額高達8萬多港元。

被告認為即時解僱外傭是合理之舉，並列舉多項指控，包括外傭疑在洗髮精中添加不知名物質，令她使用後頭皮痛癢；外傭幫女兒洗澡時用手指插入幼女的陰部，使女兒流血受傷；外傭經常躲在廚房裏並假裝不會煮飯，反要被告負責煮飯等。

由於案情涉及性侵指控，引起審裁官關注。被告指於2016年9月初，得悉外傭替她女兒洗澡時，用手指插入女兒的陰部使之受傷流血，經醫生診斷後證實發炎，但至9月22日被告才因洗髮精問題報警。審裁官質問被告為何「指插」的案情較嚴重，但她仍讓外傭留在她家中數十天之久，被告解釋因她需要上班，如果解僱外傭就沒有人照顧女兒。

本案是首宗外傭獲批准視像作供的申索案件。由香港亞洲家務工工會聯會的秘書Shiella Grace Estrada獲准擔任原告人的代表，協助審訊。菲律賓的視像會議在當地律師樓進行，並由一名獨立人士負責監督原告人的聆訊。