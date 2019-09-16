劉振江料政府引例收地　建公屋需時6至7年

香港缺地問題嚴重，繼有政黨建議政府引用《收回土地條例》，收回私人閒置土地以建公營房屋後，香港測量師學會前會長及土地政策小組主席劉振江今(16日)預計，港府以上述條例由收地、建屋至推出市面，平均需時6至7年，較私人發展商為快。但他指鑑於公屋供應量遠未達標，即使出動收地條例亦僅追回部分缺口，「預期未能增加額外供應，但好過冇！」

劉振江今日出席電台節目表示，目前私人發展商將農地由生地轉換為熟地，過程需處理城市規劃申請、基建設施及補地價等問題，平均需時約15年。但若政府已做好規劃，清楚某區土地有潛力發展公屋，行使收地條例的建屋進程理應較快；透過為受影響人士提供賠償，令收地流程更暢順。不過，劉強調政府收地並非易事，以橫洲公屋為例亦多有掣肘，爭議聲音大，安置原有土地作業者亦耗時。

劉特別提到在現時社會氣氛下，政府施政及推出政策更為艱辛，惟他認為「該做嘅事就要去做」，加上當局一直亦有沿用收地條例，如今理應無須受到反修例風波影響而停步，應克服困難，全力收地建公屋，紓緩土地荒。他又提議應為新界的土地換地項目，成立專責小組以協調各政府部門工作，從而加快審批效率。