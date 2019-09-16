房委會委員斥過渡屋欠支援　促減行政程序

政府今(16日)就施政報告諮詢房屋委員會，討論土地房屋問題。多名與會者要求政府採取多管齊下的方式覓地建屋，亦有房委會委員批評當局對於推動過渡性房屋支援不足，「前期工作時間長，單位少」，要求當局減省行政程序及提供工程顧問支援，紓緩住屋不足的燃眉之急。

新一份施政報告下月出爐，特首今聯同發展局和運輸及房屋局，會見房委會及城市規劃委員會委員。席上委員提出多項意見，包括建議引用《收回土地條例》、增加過渡性房屋供應、發展房委會工廈、推出租金津貼、市區重建增加公營房屋供應等。

房委會委員兼立法會議員柯創盛批評政府拓地力度不足，土地共享計劃理應盡快討論及推行，其次發展房委會工廈以增加房屋供應更是「龜速」，「該等大廈位於市區靚地，使用率又低」。他又直斥發展過渡性房屋的前期工作繁複，負責的民間團體又缺乏工程顧問支援，以致過渡單位少，建議政府加強力度推動過渡房屋。

另一委員招國偉提議政府考慮透過提供財政支援，或以購買發展項目形式，以市區重建局收回的土地增加公營房屋供應。

房委會資助房屋小組主席兼土地供應專責小組前主席黃遠輝就指，席上曾聚焦討論引用《收回土地條例》，而他認為不會有單一方法就能解決缺地問題，重申土供小組報告的選項如土地共享計劃等，理應盡快及同時開展，促請政府大膽落實全部選項。

此外，工聯會及民建聯代表今分別與運房局局長陳帆及副局長蘇偉文會面。前者建議政府重推租者置其屋計劃時加強相關轉售限制，後者則視察了首個過渡性房屋南昌街項目，要求當局盡快物色短期租約的過渡屋邨選址，增加過渡屋供應。