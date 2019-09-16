政Whats噏：陳健波斥港台偏頗　促盡快查找不足

年花10億港元公帑嘅香港電台(港台)劣績斑斑，審計報告舊年亦都批評港台收視率低、教育電視節目製作費高昂，立法會保險界議員陳健波(波哥)今日(16日)都拍咗一條長近2分鐘嘅短片放上社交網站Facebook鬧爆港台，話唔少市民都批評港台嘅報道內容偏頗，強烈要求港台查找不足，重回正軌，否則市民嘅不滿會愈嚟愈大，甚至要求政府將資源擺係其他地方。

波哥喺短片提到，近期唔少市民就質疑某啲傳媒報道偏頗，例如立場長期反對中國，暗中支持港獨等，又話即使搞亂香港都在所不惜，好多人睇完呢啲傳媒報道就覺得好過分、好難接受，港台更係眾矢之的，話啲節目「側埋一邊」。

坦言唔係專業傳媒出身嘅佢，強調報道要專業、客觀及公正就係人都知，雖然香港係自由社會，市民可以選擇唔買或者唔睇，但係港台係納稅人出錢，但部分記者喺出席政府或警方發布會期間，漠視應有嘅禮貌同秩序，似係發洩多過尋找真相，又話受訪者未回應就「質」定先，而港台部分節目主持人都有同樣問題。

佢覺得港台立場愈嚟愈偏頗，加上港台用咁多納稅人錢，但平均收視率咁低，又話唔係要佢偏幫政府，但最少要準確持平地報道，協助大家了解政府施政嘅考慮或困難。佢又話現時有咁多電台、電視台同網台競爭，港台有需要查找不足、重回正軌、中肯中立，否則，不滿港台嘅聲音只會愈嚟愈大，要求資源投放係其他地方嘅呼聲都會愈嚟愈高。講到咁，廣播處處長梁家榮收唔收到呀？

港台問題多蘿蘿，舊年嘅審計報告就踢爆港台電視節目悶爆人，收視率奇低，電台聽眾插水，教育電視製作費太高昂等。其實港台都被外界鬧爆係大花筒，多幾年前曾提出興建造價60億港元嘅「天價」新大樓，但被立法會工務小組彈返轉頭，減磅至53億港元都唔收貨，之後同政府化驗所嘅聯用大樓計劃又終止，點知之後又再開位處理新大樓相關事務，將副廣播處長(發展)編外職位轉為副廣播處長(行政及發展)常額職位，遭到強烈批評。