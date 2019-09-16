修例風波：邀18區議員對話每人得16秒　林鄭被轟無誠意

修訂《逃犯條例》觸發的示威衝突持續，特首林鄭月娥早前表示要修補撕裂，上周五(13日)邀請全港十八區區議員出席後日(18日)在政府總部舉行的「對話會」。繼早前有行政會議成員質疑會面成效有限，今(16日)再有不同派別的區議員批評林鄭，指兩小時會面中每名區議員平均只得16秒時間發言，顯示政府毫無誠意。有建制派亦質疑政府上周五才發出邀請是有欠尊重。多個政團已明言會杯葛「對話會」。

林鄭月娥上月揚言展開工作構建溝通對話平台。民政事務局終在上周五向全港400多名區議員發出邀請，並訂於後日在政總進行會面，林鄭及部分官員出席。惟有關邀請一出，已有多名區議員表明不會出席。

多名區議員今接受電台訪問，其中油尖旺區議員余德寶表示，其所屬的公民黨已決定杯葛會面，直言會面只有2小時，即每名區議員只有16秒時間發言，反映會面毫無誠意。他又指民間訴求清晰，只要政府回應，毋須舉行會面。市民6月至今已給予政府多次對話機會，批評林鄭龜縮，不敢落區面對市民。過去多名區議員及立法會議員被捕，政府現時卻邀請區議員會面聆聽意見，做法講不通。

屯門區議員甘文鋒早前已表示不會出席會面，今再批評有關會面安排倉促，政府於上周五才發出邀請，但要求於今午回覆，認為以正式邀請而言，時間太短，有欠尊重，又指現時高官應親自落區，直接面對市民大眾才是最重要。

民主黨表明該黨全體區議員不會出席對話會，批評對話會只是公關策略，直言該黨與林鄭政府之間並沒有甚麼需要對話。街坊工友服務處亦發聲明指，該會區議員梁耀忠及梁志成不會出席對話會，批評政府根本無意面對近期社會矛盾根源，邀請區議員只是對外交差，有意轉移視線及淡化民間訴求。

惟屯門區議員葉文斌認為，對話會是溝通渠道，亦是林鄭釋出善意的第一步，其個人傾向出席，但他批評有關安排欠妥當，建議政府多辦幾場對話會，令溝通能夠更深入。