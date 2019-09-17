第15封信質詢　鄭若驊是否搞一司兩制

壹傳媒黎智英前年6月涉嫌刑事恐嚇東方報業集團（下稱「東方」）男記者，律政司拖延逾2年仍未提出檢控。近月修訂《逃犯條例》風波引致香港亂象不斷，黎早前高調赴美與多名美國高官會面，被中國外交部駐港公署發言人直斥背叛國家及香港，並力數他恐嚇記者，惟律政司依舊無視現實，對案件一拖再拖。東方與受害記者今日（17日）第15度去信律政司，嚴正要求律政司正面回應「告定唔告」黎智英，各界質疑律政司是否設「一司兩制」，對涉及黎智英的案件特事特辦，政治考慮大於法治，促盡快起訴黎，還受害人及東方公道，否則律政司司長鄭若驊應問責下台。

事件發生至今逾2年，縱然證據確鑿，律政司卻一直不起訴黎智英，令人質疑是否怯於他背後的外國勢力，擔心起訴黎會令社會緊張的局勢再度升溫。事實上，港澳辦8月時已點名批評黎是慫恿、支持激進暴力分子的幕後黑手；中國外交部駐港公署發言人日前更直斥黎背叛國家及香港，又指他恐嚇記者。中央政府態度強硬，惟律政司卻對是否起訴黎避而不談，做法令廣大市民失望。

本港法治精神是人人平等，檢控決定理應依據法理，但律政司作為本港法治之首，竟因政治因素放生黎智英，與理應秉持的公義背道而馳，令人質疑是否有外國勢力撐腰，便可狐假虎威，漠視「王法」；相反，東方和受害記者作為納稅人，亦是監察社會的第四權，卻沒有受到法律保障。

為討回公道，東方和受害記者先後14度去信律政司，其中去年5月兩度去信均未獲回覆，於今年1月遭申訴專員公署調查確認違反須在14個工作天內作回覆的服務承諾。至今年8月發出的第14度去信，律政司第3度違反服務承諾，超出期限始作回應。東方和受害記者今日第15度去信律政司，強烈要求交代案件進展，告或不告黎智英都要給予一個明確答覆。

立法會議員周浩鼎表示，黎智英涉刑恐一案，律政司一拖再拖，現應盡快作明確決定，否則坊間會認為司法不公，影響律政司秉承專業獨立檢控的聲譽。

「拖足兩年幾，令市民覺得律政司係驚咗外國勢力，甚至認為律政司根本就畀人收買咗，或者有人將來想移民去英美等國，所以依家同外國勢力蛇鼠一窩。」香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，律政司檢控工作應不偏不倚，不可考慮政治因素。他又認為申訴專員公署曾批律政司違反服務承諾，惟律政司毫無回應，令人有感律政司獲特首包庇，無人監管，「做乜都得」。他促請律政司盡快作出檢控決定，還東方及受害記者公道。

黎智英涉刑恐東方男記者案在前年6月4日傍晚發生，黎在維園涼亭出席六四祈禱會後，突走到一名在場作正常採訪的東方記者前，一邊用右手指着其面部，一邊用粗口辱罵，並以「×你老母×」、「我實會搵人搞×你」、「我影×咗你嘅相」等粗言恐嚇，當時黎的惡行已全部被錄影，有相有片。事件更令受害記者終日飽受身心及精神困擾，深感人身安全受威脅，出現心悸失眠等徵狀，需接受精神科及心理醫生治療。

不過，事發至今超過2年，唯一進展只是黎智英在警方要求下，於去年8月16日到港島總區重案組錄取口供。而黎當日傍晚返回其何文田寓所時顯得一臉落寞。據悉，警方已將黎的口供等案件資料再呈交律政司，尋求法律意見，諮詢是否落案起訴黎。