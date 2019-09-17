「島與半島」洛杉磯建築展作品　率先於香港展出

「島與半島」建築展覽的其中一組互動樂器展品「Skyline Cello」，本周日起一連14日在銅鑼灣一個商場展出。

香港的建築別樹一格，常得國際社會的讚賞。今次由香港建築師學會策劃的「島與半島」建築展覽，將於本月19日至10月2日在美國洛杉磯舉行，展覧的其中一組互動樂器展品「Skyline Cello」，於本周日起一連14日在銅鑼灣的商場率先展出，為整個展覽越洋揭開序幕。

創作「Skyline Cello」的藝術家林欣傑大談作品構思，更與香港樂隊「坤城@話梅鹿」合奏。林欣傑指展品的意念來自香港獨特的建築風格，相較於洛杉磯建築物多向橫發展，香港的建築物受制於空間，多向高空發展，今次的作品以兩者的共通點─城市天際線作啟發，把天際線化作大提琴的弦線，以音樂連接香港與洛杉磯。有關商場亦配合展覽，在場地換上以音樂為主題的投射裝置，為銅鑼灣增添藝術氣氛。

「島與半島」建築展覽以「香港式建築」的4個核心價值：「魁力」、「效率」、「秩序」和「幻變」為主題，邀請16個單位把14個建築方法，以互動展品、文字、動畫等形式帶到美國洛杉磯，展示香港的歷史、文化及生活模式。