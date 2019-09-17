修例風波：愛國者大戰黑衫軍　警稱不論政見照拉

九龍灣淘大商場上周六有愛國人士與黑衫人拳來腳往，北角及炮台山一帶周日晚亦再發生民與民鬥激烈衝突，警方執法行動被質疑對不同政見人士有「差別待遇」，惟警察公共關係科總警司謝振中昨指說法並非事實，提及周日北角事件中有廿九人被捕，兩邊不同政見的人都有，強調警方到場目的是不令情況惡化，而當刻看不到有執法，亦不代表事後無調查及拘捕。

北角被捕的廿九人中，有七人是當區人士。港島總區（行動）高級警司吳樂俊昨展示一支鐵枝，指是前晚行動後掃蕩時，在軒尼詩道近天樂里，發現有人將鐵枝鑽在道路上，或想阻警方或警車推進，若其他市民汽車經過，後果或非常嚴重。

至於淘大事件，警察公共關係科高級警司江永祥指，上周六有逾八百人同時出現，當中有持不同政見，警方接逾一百五十個電話求助，東九龍重案組已接手，會進一步搜證及翻看閉路電視。他指當時有爭執及打鬥發生，其中兩名涉案人士離開，兩名便衣人員為免在現場造成混亂，遂駕車尾隨二人所坐巴士，到牛頭角樂華邨時才將下車的兩人截停及拘捕，兩警並非休班警。

對被質疑無展示委任證，江指其中一警其實曾展示委任證，又指人員處理案件時需集中精神，危急時未必可即時出示，如市民質疑警察身份可「拭目以待」等警車到場。他強調拘捕是針對違法行為，與職業或衣服無關。他又提到剛過去的周末有多宗示威者搶犯，阻礙警方執法。