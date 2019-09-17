探射燈：復康巴士渴市　預約須提早半年

復康巴士長年供不應求，有需要人士需提前3個月至半年預約。

目前全港約有170輛復康巴士，提供固定路線、電召預約和穿梭巴士3類服務。當中約160輛由香港復康會營運，提供逾100條固定路線，接載殘疾人士於繁忙時間往返指定目的地，亦可電召預約個人化的點對點接載路線。但有調查發現，復康巴士長年供不應求，有輪椅人士指需提前3個月至半年預約。

申訴專員公署2017年曾就政府為殘疾人士提供的「特別交通服務」主動調查，發現復康巴士電召服務嚴重不足。有受訪者曾只被安排去程而無回程，過半未能預約的人士屬覆診或需接受治療者。運輸署資料顯示，過去3年，未獲安排服務的宗數逐年上升，由2016年的7300多宗增加至2018年近8600宗，退出預約宗數平均每年2.1萬多宗。

「起碼要3、4個月前book（預訂）定，都未必實有位。」輪椅人士阿勤直言復康巴供應緊張，難以預約。「好少會預早幾個月前知道自己幾時去街，所以通常覆診先會book復康巴。」他解釋自己約半年才覆診1次，一早知道下次覆診日期，可以提早預約，惟有時亦要輪候後補位置。

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