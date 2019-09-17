探射燈：無障礙的士比例低　政府袖手捱轟

本港不少醫院依山而建，遠離港鐵站，輪椅人士覆診困難重重。復康巴士服務嚴重不足；巴士需多次轉乘甚為不便；低地台小巴又未普及。的士業界2007年起引入可供輪椅上落的的士，惟截至今年8月底，本港共有約630輛無障礙的士，只佔全港1.8萬多輛的士約3%。有關注團體批評，政府未有積極鼓勵業界引入無障礙的士，未能補充復康巴士長期供應不足的問題。

本港有數個營辦商提供無障礙的士，收費模式不一。有公司按跳錶收費外，還需要額外支付50至100港元的預約費；有公司則按行程報價，單程收費由145港元起跳；亦有公司既設最低跳錶消費80港元，再額外加50至100港元的預約費。換言之，輪椅人士每次乘搭的士出行，車費至少150港元起跳。

堅毅忍者‧障殘人士國際互助協會總幹事王素琴認為，無障礙的士的比例過低，情況並不理想。礙於其車價貴、成本高，不少車行經營困難，令潛在投資者卻步，她建議政府從政策或經濟上提供誘因，例如延長續牌期限、提供稅務優惠等，鼓勵車行購置新的士時改為引入無障礙的士，逐步提升無障礙的士和普通的士的比例，使其價格與普通的士看齊。

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