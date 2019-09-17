網民熱話：泊車睇錯格？　司機「一車兩位」惹狂嘲

泊車是一門學問，如果這門「功課」學不好，隨時會惹出笑話。近日網上就流傳一張相片，只見一架白色私家車竟霸佔兩個車位，車輛前方有看上去像T字型的白色標誌，不少人斥責車主：「天才睇錯格」。

圖片由網民Andrew Phiong Siu Hung上周六（14日）在Facebook群組「馬路的事討論區」發出，從圖中可見，停車場本身以白色線框着車位四角，車位框線之間亦無間隔。私家車直接停在兩個車位的邊界上，兩個車位的框線重疊，就如一個「T」字一般，讓人不禁懷疑事主是否「睇錯格」，貼文亦斥事主：「T系車主，一車佔兩位，自私之日常」。

網民看過貼文後怒斥事主泊車「一車兩位」的自私行為，亦有人諷車主：「個車位咁闊，咁樣就唔驚比其他車刮花啦」，亦有留言調侃車主行為：「左邊嗰格係for左邊嘅車呔，右邊嗰格係for右邊嘅車呔。有咩問題呢？」

網民有話說

Joe Leung：車主話泊正喺個T下面有錯咩

陳風：我游開水既，一向跟住線行

Kelvin Lee：一定係睇錯咗黃格啦

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