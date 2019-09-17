勸止都算鬧？港孩闖工作區嬉玩　港媽反鬧職員唔友善

近日有小朋友疑貪玩進入圖書館工作區被職員勸止，反遭港媽怪責職員不友善。即使有熱心人上前調停，港媽卻變本加厲找來館長作投訴。

有女網民上周二（10日）在圖書館借書時，見到有小朋友走入借書處嬉玩，當時女職員雖然被打擾工作，但仍禮貌地勸止小朋友。未料其家長見狀，竟以英文「安慰」小朋友說：「唔係個個人都咁友善㗎，你唔好亂咁掂人呀，知唔知？」

原以為事件能告一段落，惟港媽借書後突然折返，斥責女職員︰「點解要鬧我個仔」。她聞言大感錯愕，上前與港媽解釋道︰「我目擊住整件事，我聽到呢位女職員冇鬧過你個仔。」她又向女職員留下聯絡方法，表示若遭投訴可為其作人證。

惟港媽疑老羞成怒，揚言要馬上向館長投訴。館長勸喻雙方「唔好傷和氣」，又保證該名女職員不會被投訴，着女網民先行離開。

她事後把事件分享至Facebook專頁「生仔要考牌系列」，獲不少人大讚「見義勇為」：「良知良心好重要，多謝你」、「你做得啱，唔可以再畀呢啲唔公義，無理嘅事發生」、「如果多幾個樓主呢啲講道理又理性嘅客人，世界就會變得好美好」。

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