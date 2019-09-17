發行特別郵票首日全局休息　集郵者轟香港郵政做壞規矩

香港郵政將於10月1日發行以「中華人民共和國成立七十周年」為題的特別郵票及相關郵品，但由於當日是公眾假期，所有郵政局(包括郵政信箱大堂)會休息，郵件派遞及收件服務亦會暫停，此舉引起集郵人士不滿。有集郵人士稱，按一貫慣例，即使是公眾假期，郵票發行首日一定會有個別郵局開門發售新郵票，讓市民當日購買新郵票並即日寄用，令相關郵品更具紀念價值，以往在公眾假期發行特別郵票，郵政總局及機場郵政局均會開門營業。

有集郵人士形容，今次香港郵政一反常態，令不少市民失望，「紀念郵票要到10月2日才在郵局發售，無人能在10月1日為新郵票蓋到郵戳並寄出！」有市民質疑，新任郵政署署長朱曼鈴月初上任，隨即做壞規矩，擔心日後所有在公眾假期發行的特別郵票及相關郵品，都要在假期過後才能「到手」。

香港郵政指出，於9月17日至10月1日期間(包括首尾兩天)提供新一輪預訂服務，顧客可額外訂購這套特別郵票及相關郵品，亦可購買額外全套以38間集郵局郵戳(10月1日)蓋銷郵票的首日封而不必走訪所有集郵局，顧客可於10月30日起領取新訂購的郵品。

至於在8月30日或之前預訂該套特別郵票及相關郵品的顧客，可於10月2日起領取，亦可透過前述新一輪的預訂服務額外訂購相關郵品。該套特別郵票及相關郵品於10月2日起亦會在所有郵政局發售。