列車出軌：出門計劃被打斷　乘客轟港鐵服務每況愈下

東鐵線紅磡站今早(17日)有列車出軌，導致紅磡至旺角東站服務暫停，旺角東站至羅湖、落馬洲站的服務僅維持有限度服務。今早10時半在旺角東站，往紅磡方向的月台已落閘，大批原本往紅磡的乘客被迫在旺角東站落車，轉乘其他交通工具往目的地。港鐵加派職員到場協助，不少人拖着行李篋往客務中心查詢最新情況。

來自深圳的張小姐打算到紅磡辦公事，怎料發生事故，只好留在月台上等待朋友前來接應，再轉乘的士往目的地。陳同學搭乘列車由旺角東站去馬鞍山站，他對港鐵出軌感到驚訝，認為港鐵服務每況愈下：「今次好彩無人命傷亡，但如果繼續提供咁嘅服務點算。」

黃婆婆亦原定去紅磡站會合女兒睇醫生，到旺角東站後卻因事故而被迫落車，她向職員求助，獲告知要往紅磡需行到彌敦道轉乘過海巴士，由於路途遙遠，她最後只好取消看病。另一市民謝先生今早由荃灣西站到旺角東站返工，受事故影響只好在美孚臨時轉車往旺角，再步行至旺角東站，他批評港鐵服務差劣，未有及早安排接駁巴士方便乘客。

理工大學學生蕭小姐今早從羅湖到紅磡，在車上得知列車出軌不停紅磡站，她坦言首次遇上此情況感到徬徨無助，「好彩今日無堂要上，否則將會遲到」。