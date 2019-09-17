列車出軌：議員指隨時會死人　促港鐵徹查起因

港鐵東鐵線今早(17日)一架駛往紅磡站方向的列車突然出軌並斷開兩截，多名乘客受傷。立法會鐵路事宜小組委員會副主席陸頌雄表示，事故令人非常震驚，及擔心乘客安全，「鐵路出軌隨時會死人」，亦對鐵路運輸造成很大影響，要求港鐵、運輸及房屋局徹查有關事件的起因，到底是涉及維修問題、人為操作錯誤，或是否可能涉及人為破壞問題。

他稱將會在鐵路事宜小組跟進事件，要求政府交代成因及如何防止同類事件再次發生。他又指，近日關注港鐵站被暴徒破壞後，維修人員疲於奔命，工作量已超負荷，加上人手不足，憂慮會否因而影響其他日常維修檢查，導致可能有更多事故發生，希望港鐵要有前瞻性，增加維修人手，以及關注前線維修人員士氣問題。

民主黨立法會議員胡志偉及林卓廷形容，是次紅磡站列車出軌是香港鐵路歷史上最嚴重事件，現場有車卡斷開，令人震驚，亦令人擔心港鐵列車服務和安全水平。兩人又指旺角東站往紅磡站已屬速度較慢路段，列車有部分已進入月台，屬不幸中之大幸。

兩人指出，正常情況信號系號和路軌互換設計是同步脗合，不應出現出軌事故，促請港鐵徹查事故原因，並巡查全港鐵路系統和路軌，確保安全。林指將去信鐵路事宜小組，要求盡快開會，商議今次嚴重事故。