列車出軌：專家料與車轆破損或路軌爆裂有關

港鐵東鐵線今早(17日)發生嚴重事故，一列車駛至紅磡站前數十米突然出軌，車身損毀斷開兩截，有學者參考相片後估計與列車車轆破損，或路軌出現爆裂有關。有港版「神探伽利略」之稱的工程師盧覺強指，現時正常列車速度為每小時60公里，他根據相片估計事發時正值轉彎位，車速應較慢，「睇相列車轉緊右彎位，因離心力，車身向左邊傾，好彩唔太快，如果正常行駛時出事，就有機會反車」。

有內部港鐵職員估計，今次事件很大機會與路軌本身故障有關，認為並非人為破壞。他表示港鐵內部正流傳一張路軌斷裂的照片，稱港鐵雖然有定期檢查及更換路軌，但路軌只要有半毫米的微小裂痕，當列車行駛時就會出現熱脹冷縮，有機會將裂痕掹開至兩三吋。

港鐵資深車長、葵青區區議員梁志成指，內部亦流傳多個原因，估計最大可能是與路軌出現裂紋有關，亦有說法指波口信號(路軌轉轍器)出現問題，但資料顯示列車一直按信號前進，認為機會不大。至於列車「甩卡」說法機會亦微，因該位置應鎖死，平常不會裝拆。

香港鐵路工會聯合會副主席譚建釗指初步了解，事發位置屬道岔，俗稱波口位置，即路軌上的活動鋼軌段，負責將一條路軌分岔成兩條的位置，屬電路控制路段，外人不得進入，事件仍在調查中。據了解事件中沒有嚴重受傷，包括車長，他估計由於事發路段正進入屬東鐵線尾站紅磡站，故乘客不多。