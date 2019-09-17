向孕婦處方含類固醇消炎藥　西醫專業失德除牌獲緩

兩名孕婦分別於2013及2016年向普通科醫生鄭明俊求診，但鄭分別向二人處方有機會對他們及胎兒有風險的藥物，被控專業失德。醫務委員會今日(17日)展開聆訊，有女士向鄭求診了解自己是否懷孕，但鄭沒有為她安排懷孕測試，只處方調經藥，而該名女士最終確診懷孕。委員會裁定鄭專業失德罪成，須在醫生名冊除名2個月，緩刑18個月，期間他需完成由醫委會認可的指定課程。

案情指，孕婦游女士於2013年11月因流鼻水及頭痛向鄭求診，求診時已告知鄭她正懷孕5周及要求鄭處方對胎兒安全的藥物。鄭其後向她處方含有類固醇的消炎藥，她服用3次藥後檢查藥物成分細節，驚覺藥物不適用於孕婦，或造成生命威脅及帶來嚴重疾病，擔心會危及胎兒。專家證詞指出，根據美國標準，消炎藥Synbetamine只可在病人生命受到威脅或嚴重疾病，而沒有其他更安全藥物適用的情況下使用，游女士的案件僅是流鼻水及頭痛，明顯非生命受到威脅。游的胎兒其後健康出生。

另一案情指，陳女士於2016年6月向鄭求診，當時她已2個月沒有月經，自行使用2次驗孕棒驗孕但沒有顯示為懷孕。鄭得知情況後，沒有為她進行任何懷孕測試，但向她處方調經藥。陳女士服用藥物後仍沒有月經，向其他醫生求診確認懷孕。專家證詞指，處分藥物是不安全及沒必要，醫生不應只依賴病人告知的病情，應為病人進行懷孕測試及留意病人有否其他懷孕徵兆，如身體轉變、感到疲倦等，但鄭沒有。

辯方律師求情時提到，鄭對案件感到內疚，冀委員會考慮他自1999年起行醫，以往沒有任何相關紀錄，聆訊過程一直非常合作，事件發生後隨即採取改善措施，而事件對病人亦沒有實際傷害。委員會考慮到案件沒有造成實際傷害等因素，作出相關裁決。