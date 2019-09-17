修例風波：旅客減業界叫苦　有五星酒店入住率僅1成

反修例風波影響甚深，香港各行各業都受到影響。酒店及餐飲從業員協會表示，香港有甲乙級中價酒店超過300間，房間數目超過8.5萬，從業員超過4萬人。受示威影響，酒店入住率暴跌至3成或更低，更有五星酒店曾於單日僅1成多入住率，訪港旅客急跌超過4成，不少旅客已取消預訂的房間。

協會於8月底就酒店入住率、清假情況、收入影響及對前景信心等方面，進行問卷調查及電話訪問，發出1345份問卷，接獲438份回應，當中85%是長工，15%為兼職工。有84%受訪者表示酒店入住率因示威衝突影響，由過往恒常的90%入住率，暴跌至30%或以下，有五星酒店的單日入住率只有1成多，情況令人憂慮。

協會秘書長葉柳青表示，有酒店為節省開支停聘兼職工，並陸續安排同事清假，更有僱員開始放無薪假期，令人擔心是解僱潮先兆。有90%受訪者表示要清例假和大假，亦有77%受訪者表示需放1至3日無薪假；有46%受訪者表示，收入已經或將會受影響，當中83%表示收人減少1000至3000港元不等。

葉表示，十一假期將至，但房間預訂率僅3成多，房價更有大劈價情況，四星房價跌至500至600港元，五星則是800至1000港元。

一間五星級酒店的從業員阿龍表示，其酒店已因入住率下跌至40%，關閉至少8層樓層，對上一次生意淡薄是沙士時期，「當時都係5個月，但現在示威行動都唔知幾時完。」他又指，現時酒店客人都不敢外出，又曾有法國旅客8月到港詢問香港甚麼地方安全，「但無人答到佢」，最後未有外出。任職房務部的他擔心，近來無房可執，容易成為裁員目標。

協會希望業界和員工共渡時艱，不要輕易裁員，建議政府應採取有效措施，盡快平息混亂，恢復社會秩序。協會又建議僱主利用時機，加強從業員的內部培訓，為行業復甦做準備，不要逼從業員放無薪假或裁員。