假扮法師呃少女性交獻盡積蓄　慣犯判囚3年2月

40歲男子假扮泰國佛法師騙財騙色，向一名已喪母兼曾墮胎的24歲女子埋手，藉做法事幫助超度其母及胎兒亡靈之名，兩星期之內不但掏空她的積蓄，連她的手提電話及其亡母的金飾遺物都全數騙去，總值逾十萬港元。「假法師」期間更以「淨身」為名，騙她三度進行性交和肛交。被告馮天皓早前承認15項盜竊、1項詐騙及3項以虛假手段促致性交罪，今早(17日)在區域法院被判監3年2個月。

庭上透露，被告案底纍纍，過往廿多年間曾有31項盜竊及10項欺詐罪案底，又曾干犯搶劫、與未成年少女非法性交等控罪。法官直斥他是慣犯屢被判監，仍未懂得改過自新，女事主被騙盡家財，事後連尋求心理輔導的費用也無力支付，因此給予酌量加刑。

控方原本要求被告向事主賠償約十萬港元損失，惟辯方指被告已身無分文，他現時全家靠領綜援維生，辯方又稱被告沒有其他物業或銀行戶口，控方確認被告案發時所用的戶口僅餘數百港元，被告亦有一些電子銀包戶口。最終法官認為賠償事宜交由民事法庭處理較為合適，未有頒令要求被告賠償。

法官判刑時指，事主在事發後11個月向警方落口供，在道出其經歷時仍難以啟齒，她對他人失去信任，難以面對陌生男性；月入僅1.3萬港元的她，遭被告騙盡積蓄，連亡母的金飾遺物也遭騙去，她亦因事件影響到工作表現而遭解僱。

法官直言被告是慣犯，未有吸取教訓改過自新，更假扮成宗教人物及以事主「兄長」的身份犯案，加上事主所受的創傷，案件存在加刑因素。此外，被告涉及其他騙財案件，獲警方及法庭保釋期間棄保潛逃並再干犯本案，但法官未有就此加刑。